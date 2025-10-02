Комплексы Patriot потеряли эффективность из-за модернизации российских ракет

Американские комплексы Patriot стали менее эффективны на Украине из-за модернизации российских ракет. Об этом сообщает газета Financial Times.

По данным издания, эффективность ПВО по перехвату баллистических ракет на Украине резко снизилась, с 37% до 6% за месяц. Перехватчики Patriot – единственные в арсенале Киева, способные сбивать российские ракеты.

«По словам действующих и бывших украинских чиновников, этим летом от ракетных ударов серьезно пострадали как минимум четыре завода по производству беспилотников в Киеве и его окрестностях», – говорится в статье.

В частности, 28 августа был нанесен удар по заводу, который производит турецкие дроны Bayraktar. Две ракеты, по информации издания, попали в офисы по разработке и производству компонентов для БПЛА.

Вероятно, причиной снижения эффективности стала модернизация ракет «Искандер-М» и «Кинжал». Предположительно, Россия откорректировала программное обеспечение, в результате чего ракеты стали маневрировать и менять траекторию на финальном участке полета.

