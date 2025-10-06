ВС РФ заняли ключевые высоты под Красным Лиманом и у Северска

Подразделения российской армии заняли ключевые высоты под Красным Лиманом в районе населенного пункта Ставки в Донецкой народной республике. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в комментарии РИА «Новости».

По его словам, сейчас из Ставок активно выбиваются украинские боевики, находящиеся на возвышенности. «Красный Лиман находится в низине, поэтому с этих высот российская армия может просматривать город как на ладони», – пояснил эксперт.

Сухопутные пути снабжения вражеской группировки в Красном Лимане находятся под огневым воздействием российской армии, добавил Марочко. По его словам, бойцы ВС РФ вплотную подошли к реке Северский Донец, которая опоясывает Красный Лиман. На данный момент снабжение ВСУ осуществляется путем переправления необходимого на лодках и через насыпные переправы, уточнил он.

Эксперт также сообщил, что российские войска заняли стратегические высоты севернее города Северска в ДНР и овладели ключевой высотой северо-западнее Верхнекаменского, что позволяет контролировать все то, что происходит в Северске. Это, по его словам, также позволяет отрезать пути снабжения ВСУ, которые ведут в Северск.

