Меркель обвинила Польшу и страны Балтии в том, что происходит на Украине сейчас

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель обвинила Польшу и страны Балтии в том, что сейчас происходит на Украине.

Меркель, возглавлявшая страну с 2005 по 2021 год, сделала сенсационное заявление в интервью венгерскому изданию Partizan.

Она заявила, что Польша и страны Балтии способствовали разрыву дипломатических отношений между Россией и ЕС, что, по ее словам, привело к началу СВО в 2022 году. И во многом вина за то, что произошло лежит на Польше, которые Минские соглашения не поддержала.

По словам Меркель, в 2021 году на ясно ощутила, что «Путин больше не воспринимает Минские соглашения всерьез». «Вот почему я хотела создать новый формат, в котором мы могли бы говорить с Путиным напрямую от имени Европейского Союза. Некоторые это не поддержали. В первую очередь, это были страны Балтии, но и Польша была против»,– пояснила Меркель.

Она добавила, что эти четыре страны «боялись», что «у нас не будет общей политики в отношении России».

В интервью, которое было переведено на немецкий, а затем на английский, Меркель пренебрежительно добавила: «В любом случае, это не осуществилось. Потом я покинула свой пост, и начался конфликт на Украине».

Берлин, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

