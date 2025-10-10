В Запорожской и Херсонской областях за месяц нашли более 40 схронов с оружием

В Запорожской и Херсонской областях бойцы Росгвардии обнаружили за последний месяц более 40 тайников с оружием и боеприпасами. Об этом сообщили в пресс-службе силового ведомства.

Из оружейных схронов изъято 53 реактивных снаряда, 32 авиационные бомбы, противотанковый ракетный комплекс, около 70 артиллерийских и танковых снарядов, более 100 мин различного типа, 200 выстрелов к гранатометам, свыше 660 гранат и 180 запалов к ним, а также около 20 килограммов взрывчатки.

Кроме того, в ходе спецопераций задержаны и переданы правоохранительным органам более 450 человек, «подозреваемых в нарушении режима военного положения, совершении уголовных и административных правонарушений».

Отмечается, что из незаконного оборота изъяты 22 единицы стрелкового оружия и более 22 тысяч единиц боеприпасов к ним.

Херсон, Зоя Осколкова

