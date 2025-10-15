ВС РФ успешно наступают на Краснолиманском направлении в ДНР

Российские войска улучшили свое положение в районе поселков Торское и Ямполь на Краснолиманском направлении в Донецкой народной республике. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко. По его данным, в Ямполе российские бойцы заняли часть домов и здание поселкового совета.

«За истекшие сутки наши передовые отряды улучшили тактическое положение в районе Торского в ДНР. Северо-западнее Ямполя под контроль ВС РФ перешел участок лесистой местности, также наши бойцы взяли под огневой контроль железнодорожную станцию Медовый», – написал он в своем телеграм-канале.

Марочко добавил, что непосредственно в Ямполе под контроль армии РФ «перешло ряд домостроений, в том числе здание поселкового совета».

Успехи у ВС России есть и в районе села Дроновка Артемовского района ДНР, которое берется в охват, рассказал военный эксперт.

«В ходе сосредоточенных ударов нашим войскам удалось проломить оборону противника как северо-западнее, так и юго-восточнее от населенного пункта и продвинуться вперед. Также передовые маневренные группы ВС РФ начали процесс закрепления с восточной части Дроновки», – уточнил Марочко.

По его словам, можно говорить об охвате дислоцированной в районе Дроновки украинской группировки и «полномасштабной операции российской армии по освобождению данного населенного пункта».

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

