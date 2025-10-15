Украина собралась воевать еще три года – глава МИД Польши

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Украина планирует вести боевые действия еще три года. По его словам, страны Евросоюза должны быть готовы оказывать военную поддержку Киеву на аналогичный срок.

«Украинцы планируют вести войну три года, что разумно. И мы готовы придерживаться этого курса как минимум три года», – цитирует министра иностранных дел Польши Reuters.

Сикорский также заявил, что со стороны ЕС «было бы безответственным не наращивать потенциал в области борьбы с беспилотниками».

В то же время премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Европу начать переговоры с Россией для урегулирования конфликта на Украине. Он привел в пример заключение мирного соглашения по Газе при посредничестве США, передает RT. По его словам, пока Брюссель готовил громкие заявления, Вашингтон и его союзники «медленно, осторожно и упорно добивались мира».

«Если в Брюсселе не возьмутся за дело, то нас ждет та же участь на Украине. Нас вытеснят из-за стола переговоров в зал... Нужно вести переговоры с россиянами», – написал Орбан на своей странице в соцсетях.

Варшава, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube