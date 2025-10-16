ВС РФ ударили «Кинжалами» по снабжавшей ВПК Украины газовой инфраструктуре

Вооруженные силы России сегодня ночью нанесли массированный удар, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», по объектам украинской газовой энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу предприятий ВПК. Об этом сообщило Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что все назначенные объекты поражены. Для атаки применялось высокоточное оружие большой дальности наземного, воздушного и морского базирования и беспилотники.

Удар нанесен в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России, заявили в Минобороны.

Ранее сегодня украинская энергетическая компания ДТЭК сообщила о ночной атаке на газодобывающие объекты в Полтавской области с применением дронов и ракет. По ее данным, в результате обстрела работа объектов была приостановлена. «Нафтогаз» также сообщил о ночном ударе по объектам компании, передают украинские СМИ. Работа ряда критически важных объектов газовой инфраструктуры в нескольких областях Украины остановлена из-за повреждений.

В свою очередь, «Укрэнерго» заявило о введения аварийных отключений электроэнергии в Киеве, Киевской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской, Житомирской и части Хмельницкой и Черкасской областей из-за сложной ситуации в энергосистеме.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

