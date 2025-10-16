Армия России продвинулась на всех направлениях в зоне СВО

Российские войска продолжают наступление в зоне спецоперации, продвигаясь в глубину обороны противника на всех направлениях. О ситуации на фронте рассказали в Минобороны РФ.

Северная группировка войск улучшила тактическое положение в районах Варачино, Кондратовки, Павловки и Садков в Сумской области. На Харьковском направлении бойцы нанесли поражение формированиям ВСУ в районах Вильчи и Волчанска. Кроме того, в Харьковской области Западная группировка войск заняла более выгодные рубежи и позиции в районах Купянска, Куриловки, Петровки, Садового.

В ДНР подразделения группировки войск «Запад» продвинулись в районах Дробышево, Красного Лимана и Новоселовки. Войска «Южной» группировки улучшили положение по переднему краю в районах населенных пунктов Артема, Бересток, Дроновка, Звановка, Иванополье, Константиновка, Плещеевка, Северск и Степановка. Бойцы Центра наступают в районах Димитрова, Котлино, Красноармейска, Новоалександровки, Родинского и Удачного.

В Днепропетровской и Запорожской областях продолжают наступление подразделения группировки войск «Восток», продвигаясь в глубину обороны ВСУ в районах населенных пунктов Алексеевка, Приволье, Красногорское, Полтавка и Червоное.

«Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, трех бригад береговой обороны ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Белогорье, Новоандреевка Запорожской области, Днепровское, Ольговка и Шляховое Херсонской области», – сообщили в оборонном ведомстве.

Авиацией, артиллерией и ударными дронами группировок войск ВС РФ уничтожены радиолокационная станция AN/MPQ-65, кабина управления и пусковая установка американского ЗРК «Patriot», нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий ВПК Украины, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 146 районах.

«Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожено шесть безэкипажных катеров ВСУ», – добавили в МО. Средствами ПВО перехвачены шесть авиабомб, реактивный снаряд HIMARS и 278 беспилотников самолетного типа.

