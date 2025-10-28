У ЕС больше нет денег на Украину – Орбан

Виктор Орбан считает, что у Евросоюза больше нет денег на поддержку Украины, все ресурсы за три года были исчерпаны. «У Европы заканчиваются силы и деньги. Главный вопрос: кто будет финансировать то, что останется от Украины… Граждане каких стран готовы направлять Украине миллиарды евро, ведь она сама не может прокормить себя?», – написал Орбан в социальных сетях.

27 сентября Politico со ссылкой на источники сообщило, что в Евросоюзе изучают способ изъять 140 млрд евро российских активов в пользу Украины без участия Венгрии, которая препятствует этому плану. Для принятия такого решения необходимо заручиться поддержкой всех 27 стран – членов блока, и Еврокомиссия считает, что существует юридический способ исключить Венгрию из процесса принятия решений.

ЕК ссылается на выводы Совета Европы, с которыми все лидеры ЕС, включая Орбана, согласились в декабре 2024 г. В документе они заявили, что российские активы должны оставаться замороженными до окончания украинского конфликта. Это заявление, как считают в Еврокомиссии, позволяет изменить санкционные правила и принимать решения квалифицированным большинством голосов. Но проблемы, помимо прочего, могут возникнуть со Словакией и Бельгией, пишут «Ведомости».

Москва, Елена Васильева

