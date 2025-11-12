ВСУ сбрасывают с дронов деньги с QR-кодами для определения геопозиции

Украинские войска применили новые технологии для выяснения местоположения российских сил. Они скидывают с дронов купюры QR-кодами.

О новой тактике ВСУ рассказал РИА «Новости» командир роты группировки войск «Восток», участвующей в боях на запорожском направлении.

«Противник сбрасывает с дронов купюры денежные, на которых находится QR-код... Если отсканировать код телефоном, сразу выдаешь свою позицию, где именно находишься», – сказал военнослужащий.

После этого на геопозицию начинается атака с помощью боевых беспилотников, минометов и артиллерии.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube