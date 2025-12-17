Теперь Святогорск: Киев увеличил зону принудительной эвакуации в ДНР

Принудительная эвакуация семей с детьми объявлена в городе Святогорске и восьми соседних селах в подконтрольной Киеву северной части Донецкой народной республики. Об этом сообщила Святогорская городская военная администрация.

«Объявлена обязательная принудительная эвакуация семей с детьми из отдельных населенных пунктов Святогорской общины», – сказано в сообщении.

Помимо Святогорска, эвакуация охватывает села Богородичное, Татьяновка, Долина, Краснополье, Мазановка, Маяки, Сидоровка и Пришиб.

Какое количество граждан затронет обязательная эвакуация, не уточняется.

Население Святогорска на начало 2022 года составляло порядка 4,2 тыс. человек, уточняет РИА «Новости». В городе находится Успенская Святогорская лавра – мужской монастырь канонической Украинской православной церкви. К югу от Святогорска расположена краматорско-славянская агломерация.

Украинские власти регулярно эвакуируют людей в срочном порядке в приграничных регионах страны по мере продвижения российских войск.

