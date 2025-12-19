Путин: работа по поиску пропавших без вести бойцов будет продолжаться

Президент России Владимир Путин назвал острым вопросом поиск пропавших без вести бойцов СВО.

По его словам, Минобороны предприняло определенные шаги в этой области. В частности, созданы координирующий центр по поиску пропавших без вести военных, отделы в группировках и на местах, а также отдельный реестр по поиску пропавших без вести.

Благодаря принятым мерам количество пропавших без вести сократилось втрое, подчеркнул глава государства. Он пообещал, что работа по поиску пропавших без вести бойцов будет продолжаться. По его словам, она будет доведена до того, чтобы потери были сведены к нулю.

Москва, Наталья Петрова

