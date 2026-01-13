В Мариуполе подросток работал на украинскую разведку

В Мариуполе задержали 17-летнего подростка, подозреваемого в государственной измене. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
«Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность жителя <…> Мариуполя, 2008 года рождения, причастного к государственной измене», – говорится в сообщении.
По данным спецслужбы, подросток сотрудничал с представителями главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины. Через мессенджер он получал задания и отправлял сведения о местах дислокации подразделений ВС РФ.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»).
Мариуполь, Зоя Осколкова
© 2026, РИА «Новый День»