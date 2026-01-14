Фон дер Ляйен: ЕС потратил на Украину свыше 193 млрд евро

Киев получил от Евросоюза 193,3 миллиарда евро с начала конфликта на Украине. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе, уточнив, что 3,7 миллиарда из этой суммы были получены благодаря реинвестированию заблокированных российских активов.

По ее словам, еще 90 миллиардов евро ЕС потратит на Украину в 2026-2027 годах году. Деньги будут привлечены в виде экстренного общеевропейского займа. Изначально Брюссель планировал конфисковать российские активы для помощи Киеву, однако эта инициатива не прошла.

Согласно плану ЕС, 60 млрд евро пойдут на оружие для «войны с Россией», а 30 млрд – на бюджетное финансирование Киева, уточнила глава Еврокомиссии. Первые платежи Украина получит уже в апреле.

По словам Фон дер Ляйен, Украина должна будет вернуть странам ЕС долг в 90 млрд евро, только если Россия выплатит ей «репарации в полном объеме».

В свою очередь, еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что эти средства могут быть возвращены за счет экспроприации замороженных активов РФ в будущем.

24 страны ЕС одобрили предоставление Украине 90 млрд евро кредита в конце декабря 2025 года. Венгрия, Словакия и Чехия отказались участвовать в этом механизме.

Брюссель, Наталья Петрова

