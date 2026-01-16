Киев получает две трети разведданных от Франции – Макрон

Франция обеспечивает Украину двумя третями разведывательной информации, фактически заменив США. Об этом заявил президент страны Эммануэль Макрон во время выступления перед военными.

По его словам, Вашингтон в марте 2025 года приостановил большую часть обмена разведданными с Киевом.

«В то время как год назад Украина была чрезвычайно зависима от американских разведывательных возможностей, то сейчас две трети обеспечивает Франция», – сказал Макрон (цитата по изданию «Страна.ua»).

Также он заявил, что европейское оружие лучше американского. «Вместе с нашими партнерами из Италии и Великобритании мы создали систему ПВО, которая эффективнее, чем система Patriot», – утверждает Макрон.

Париж, Наталья Петрова

