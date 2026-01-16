В Польше подтвердили передачу Украине списываемых МиГ-29

Польша в 2026 году передаст Украине списываемые истребители МиГ-29. Об этом сообщил замглавы польского Минобороны Павел Залевский.

По его словам, решение принято и сейчас ведутся переговоры с минобороны Украины, касающиеся логистики, технического состояния самолетов и условий передачи.

На начальном этапе Киеву будет поставлено до девяти истребителей, уточнил Залевский, передает «Интерфакс». Всего на вооружении польской армии стоит 14 МиГ-29.

В свою очередь, Украина, по его словам, должна передать Польше свои технологии в области военных беспилотников, пишут «Вести».

Глава польского минобороны Владислав Косиняк-Камыш ранее сообщил о планируемой передаче Украине снимаемых с вооружения МиГ-29 в обмен на предоставление украинской стороной беспилотных технологий.

Варшава, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

