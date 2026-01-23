Российская армия ускорила продвижение на север ДНР после взятия Северска

Российские военные ускорили продвижение на север ДНР, в том числе в направлении Славянска, после освобождения города Северска. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.

По его словам, ежедневно растет количество территорий Донецкой народной республики, освобождаемых ВС РФ, «в том числе на севере, в том числе в направление Славянска». «Особенно после освобождения Северска темпы увеличились», – сказал Пушилин на форуме «Знание. Государство» в Москве (цитата по ТАСС).

О полном переходе Северска под контроль Вооруженных сил РФ стало известно 11 декабря, когда президент РФ Владимир Путин получил соответствующий доклад.

18 января Пушилин сообщил, что российская армия, освободив населенный пункт Закотное в ДНР, приближается к Славянску. «Там уже осталось порядка 30 километров до самого Славянска», – отметил он на видео в своем телеграм-канале.

Москва, Наталья Петрова

