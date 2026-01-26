Российская армия ведет бои в кварталах Красного Лимана

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что Вооруженные силы России отдельными группами проникают в город Красный Лиман и ведут бои непосредственно в городских кварталах.

По его словам, на Краснолиманском направлении боевые действия уже разворачиваются в районе самого города. «Отдельными группами фиксируется проникновение уже и боестолкновения непосредственно в кварталах самого Красного Лимана», – сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Глава ДНР добавил, что российские бойцы продвигаются в районах поселков Дробышево и Яровая северо-западнее населенного пункта, а к юго-востоку от города бои идут южнее села Закотное.

Кроме того, Пушилин сообщил, что на Константиновском направлении боевые действия разворачиваются непосредственно в самом населенном пункте, «в районе железнодорожного вокзала самого города Константиновки». Он добавил, что российские войска перерезали логистические узлы и коммуникации ВСУ под Константиновкой.

На Красноармейском направлении, по его словам, российские войска продвинулись западнее Родинского, тяжелые бои идут в районе Гришина. Кроме того, идет продвижение на Славянском и Добропольском направлениях.

