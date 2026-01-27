Украинское военное командование перебрасывает в Харьковскую область дополнительные силы и технику. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на российские силовые структуры.
По словам источника агентства, в регион направлена инженерная техника для разминирования.
Кроме того, туда переброшена часть подразделений 169-й отдельной механизированной бригады и спецназа Главного управления разведки Минобороны Украины.
Ранее сообщалось, что ВСУ начали активно укреплять оборонительные сооружения около Харькова. Инженерные подразделения устанавливают противодронные сети на основных трассах возле города. Кроме того, к населенному пункту Лиман, который находится в 50 км от Харькова, перебросили роту иностранных наемников ГУР, сообщал на прошлой неделе собеседник РИА «Новости».
Москва, Наталья Петрова
© 2026, РИА «Новый День»