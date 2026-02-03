российское информационное агентство 18+

Вторник, 3 февраля 2026, 16:59 мск

Российские хакеры взломали электронный сервис украинских военкоматов

Российские хакерские группировки взломали украинский сервис военного учета «Резерв+", а также спецмессенджер для военнослужащих Milchat. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash».

По словам представителей группировок DarkWarios и QuietSec, электронная работа Территориальных центров комплектования Украины приостановлена из-за обрушения сервиса «Резерв+", который предоставляет цифровую регистрацию военнообязанных и резервистов, отвечает за обновление контактных данных, выдачу электронных документов и размещение вакансий ВСУ.

Кроме того, хакерам удалось взломать Milchat – соцсеть, которая позиционируется как защищенный мессенджер. Таким образом, служащие ВСУ лишись крупного канала коммуникаций.

Москва, Зоя Осколкова

