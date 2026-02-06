Киев стянул к Сумам рекордное число расчетов БПЛА, чтобы остановить российских военных

Украинское командование стянуло на линию фронта в Сумской области рекордное число расчетов ударных беспилотников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

По словам собеседника агентства, ВСУ предприняли такой шаг с целью остановить наступление российской группировки войск «Север». Однако, отметил он, российские военные также поставили рекорд по количеству разгромленных пунктов управления БПЛА.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что российские войска успешно решают задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Сумской областью.

Минобороны РФ накануне сообщало, что подразделения группировки «Север» за сутки улучшили тактическое положение и поразили силы ВСУ около Покровки, Новой Сечи, Хотени, Могрицы и Мирополья Сумской области.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube