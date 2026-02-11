ВС РФ уничтожили установку «Вампир» и расчет БПЛА, которые били по Белгороду

Российские военнослужащие уничтожили очередную реактивную систему залпового огня «Вампир» чешского производства, с помощью которой ВСУ наносили удары по Белгородской области. Об этом сообщается в телеграм-канале «Северный ветер», связанном с группировкой войск «Север».

Уточняется, что ракетная установка была выявлена и разбита в Харьковской области.

Кроме того, как сообщается, в Харьковской области уничтожен расчет БПЛА ВСУ, который атаковал гражданские объекты Белгородской области.

Пункт управления беспилотниками был вскрыт в районе населенного пункта Волоховка, расположенного близ российской границы. Ударами дронов позиция вражеского расчета уничтожена вместе с аппаратурой, отмечается в публикации в телеграм-канале «Северный ветер».

Напомним, ВСУ практически ежедневно атакуют Белгородскую область при помощи беспилотников и наносят по региону ракетные удары. Под удары в том числе попадают инфраструктурные объекты, что приводит к перебоям в подаче эликтричества, тепла и воды.

Москва, Наталья Петрова

