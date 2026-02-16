Зеленский заявил, что Украина не уступит территории России снова

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Киев не станет повторять «ошибку 2014 года» и уступать территории России снова. Заявление прозвучало в интервью изданию Politico.

Он счел действия украинских властей в начале 2014 года «большой ошибкой». Зеленский в очередной раз заявил, что Россию якобы можно сдержать лишь при помощи давления и силы, а не дипломатическими жестами.

«Нельзя, я имею в виду, остановить (Россию – прим. ред.) поцелуями или чем-то подобным, цветами. Мой совет всем – не делать этого <…>иначе это будет первый шаг», – сказал глава киевского режима.

Крым вошел в состав Российской Федерации в марте 2014 года по результатам референдума после госпереворота на Украине. За возвращение в состав российского государства проголосовали 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе. Москва поддержала выбор крымчан.

Киев, Наталья Петрова

