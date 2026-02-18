Уиткофф рассказал о переговорах России и Украины в Женеве

Представители России и Украины, участвовавшие в переговорах по урегулированию украинского конфликта, договорились продолжить работу по заключению сделки. Об этом сообщил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

По его словам, успех действующей администрации США состоит в том, что она «свела вместе стороны конфликта, что привело к существенному прогрессу».

«США модерировали третьи трехсторонние переговоры между Украиной и Россией… Обе стороны согласились проинформировать своих лидеров и продолжить работу над достижением соглашения», – написал Уиткофф на своей странице в соцсети.

Спецпосланник американского лидера также поблагодарил Швейцарскую Конфедерацию «за гостеприимство и проведение сегодняшних встреч».

Первые два раунда переговоров по Украине проходили в Абу-Даби 23-24 января и 4-5 февраля. Третья встреча проходит в закрытом формате 17-18 февраля. В ходе переговоров делегации обсудят ключевые параметры урегулирования украинского конфликта – военные, политические и гуманитарные.

Женева, Зоя Осколкова

