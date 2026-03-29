Вооруженные силы Украины превращают Херсон в военную базу. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью РИА «Новости».

«По тем данным, что мы получаем, Херсон все больше превращен в военную зону. Нормальной гражданской жизни там становится меньше. Коммунальная инфраструктура изнашивается, разрушается, а полноценного восстановления люди не видят. Киевские власти в первую очередь заняты военными задачами, а не тем, чтобы вернуть городу нормальное дыхание», – пояснил глава региона.

«Город используют как военный ресурс, а мирные жители там живут в состоянии постоянного давления и страха», – отметил Сальдо.

Москва, Анастасия Смирнова

