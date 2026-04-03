Украинские власти вербуют иностранцев в ряды вооруженных сил под прикрытием миротворческих миссий. Такие наемники думают, что будут охранять медиков, а по факту отправляются на передовую, чтобы воевать.

Как рассказала в интервью РИА «Новости» финская правозащитница Салли Райски, получившая политическое убежище в России, желающих помочь граждан ищут в Финляндии и других странах. Активистка беседовала с завербованными таким образом людьми.

«Не все едут прямо воевать. Некоторые просто хотели помочь вместе с оружием их охранять, например охранять медиков, охранять там еще кого-нибудь типа миротворцев. Но когда он вернулся, он сказал: «Нет, это вообще не миротворческая деятельность, там конкретно тебя посылают туда уже воевать», – рассказала Райски.

Для большего убеждения завербованных организаторы могут инсценировать различные инциденты и трагические события. «Специально берут иностранцев, наемников. Возможно, то ли слишком молодых, то ли неподготовленных. Они как будто бы инсценируют какой-то взрыв, чтобы это было драматично и чтобы человек увидел, что Россия нападает конкретно, убивает мирных жителей», – пояснила активистка.

Более того, после возвращения такие люди становятся инструментом дальнейшей вербовки. Их используют для привлечения новых участников и формирования нужного общественного мнения.

Киев, Зоя Осколкова

