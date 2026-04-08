Четыре жителя Херсонской области ранены во время ударов ВСУ

В Херсонской области за сутки в результате атак ВСУ пострадали четыре человека. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
Украинский дрон ударил по легковому автомобилю, у села Великие Копани. В больницу доставили мужчину с черепно-мозговой травмой.
«Помимо этого, при наезде автомобиля на мину пострадал мужчина 1968 года рождения», – сообщил глава региона.
В селе Каиры беспилотник атаковал жилой сектор, с множественными осколочными ранениями госпитализирован местный житель.
В Брилевке БПЛА ударил по частному дому, пострадал мужчина.
«Кроме того, враг обстрелял Алешки, Голую Пристань, Кардашинку, Новую Збурьевку, Песчановку, Пролетарку, Солонцы и Старую Збурьевку», – добавил Сальдо.
Мелитополь, Зоя Осколкова
