Вооруженные силы Украины перебрасывают серьезные силы для контратак на отдельных участках на стыке ДНР, Запорожской и Днепропетровской областей. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«На определенных участках, где противник пытается регулярно контратаковать, например, на стыке ДНР и Запорожской области, в Днепропетровской области. Там противник, видя последующие угрозы, бросает достаточно серьезные силы», – рассказал он ТАСС. Бои на этом участке фронта ведут подраздедения группировки войск «Восток».

По словам Пушилина, ВСУ почувствовали угрозы, которые несет стремительное расширение буферной зоны, и предпринимают попытки контратак. «На каких-то этапах мы продвигались быстро. Сейчас ситуация замедлилась, противник пытается контратаковать», – отметил глава региона, подчеркнув, что ситуация контролируется российскими силами.

Пушилин также заявил, что расширение буферной зоны в Днепропетровской области необходимо для обеспечения безопасности для Великоновоселковского района ДНР и освобождения Запорожской области. Бои на этом участке фронта ведут подразделения группировки войск «Восток».

Донецк, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube