В Херсонской области один мирный житель погиб и двое пострадали при атаках ВСУ

В Херсонской области один человек погиб и двое получили ранения в результате атак ВСУ. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо.

«В минувшие сутки террористические атаки киевского режима убили одного мирного жителя, два человека получили ранения», – сообщил глава региона.

Между Старой Маячкой и Брилевкой удар беспилотника по территории сельхозпредприятия привел к гибели мужчины. Кроме того, в Голой Пристани после обстрела госпитализирован местный житель. В Новой Збурьевке при сбросе боеприпаса с дрона ранена женщина, ее доставили в медицинское учреждение.

В Новой Маячке и Таврийском из-за обстрелов и ударов БПЛА повреждены жилые дома, в Голой Пристани осколками посекло легковой автомобиль.

Геническ, Зоя Осколкова

