Жительница Мариуполя передавала ВСУ данные о военном объекте

Спецслужбы задержали 36-летнюю жительницу Мариуполя, которая передавала Украине сведения о военном объекте. Об этом сообщили в главном управлении ФСБ по Донецкой Народной Республике (ДНР).

По словам подозреваемой, с ней связался сотрудник украинских спецслужб и попросил посмотреть место, где стоят грузовые автомобили якобы его знакомого. О военном назначении объекта она узнала уже после выполнения задания.

Уголовное дело возбуждено по статье о государственной измене. Отмечается, что свою вину подозреваемая признала.

Мариуполь, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube