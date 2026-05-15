Жительница Мариуполя передавала ВСУ данные о военном объекте

Спецслужбы задержали 36-летнюю жительницу Мариуполя, которая передавала Украине сведения о военном объекте. Об этом сообщили в главном управлении ФСБ по Донецкой Народной Республике (ДНР).
По словам подозреваемой, с ней связался сотрудник украинских спецслужб и попросил посмотреть место, где стоят грузовые автомобили якобы его знакомого. О военном назначении объекта она узнала уже после выполнения задания.
Уголовное дело возбуждено по статье о государственной измене. Отмечается, что свою вину подозреваемая признала.
Мариуполь, Зоя Осколкова
