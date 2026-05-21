ВСУ атаковали газораспределительную станцию в Херсонской области

Украинские военные ударили по газораспределительной станции в Херсонской области. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо.

«В результате атак повреждены жилые дома в Великой Благовещенке, Великой Кардашинке, Гладковке, Каирах, Ольгино и Подо-Калиновке, газораспределительная станция в Обрывке, административные и хозяйственные здания в Костогрызово и Горностаевке», – написал губернатор в «Макс».

В Великой Лепетихе ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника. Пострадала женщина, они доставлена в Великолепетихскую ЦРБ.

«В Михайловке Скадовского округа удар БПЛА повредил здание школы, где в этот момент находились дети. Эвакуирован 171 человек, в том числе 123 ребёнка. К счастью, никто не пострадал», – добавил Сальдо.

Кроме того, за последние сутки противник обстрелял Алешки, Голую Пристань, Песчановку и Солонцы. Атакам украинских дронов подверглись Алешки, Голая Пристань, Днепряны, Дубовка, Корсунка, Крынки, Малая Андроновка, Малая Лепетиха, Новая Збурьевка, Новая Каховка, Новая Маячка, Новые Лагеря, Нечаево, Песчаное, Песчановка, Плодовое, Подлесное, Подстепное, Приморское, Пролетарка, Раденск, Саги, Старая Збурьевка, Таврийск и Чулаковка.

Геническ, Зоя Осколкова

