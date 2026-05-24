В Черном море уничтожен безэкипажный катер ВСУ

Вооруженные формирования киевского режима предприняли новую попытку атаки российской территории с помощью боевого безэкипажного катера. Об этом говорится в сводке Министерства обороны РФ о ходе специальной военной операции за прошедшие сутки.

«Силами Черноморского флота в восточной части Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ», – отметили в оборонном ведомстве.

В то же время российскими средствами противовоздушной обороны сбиты 7 управляемых авиационных бомб, 6 ракет реактивной системы залпового огня Vampire чешского производства и 320 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Москва, Анастасия Смирнова

