В Черном море уничтожен безэкипажный катер ВСУ

Вооруженные формирования киевского режима предприняли новую попытку атаки российской территории с помощью боевого безэкипажного катера. Об этом говорится в сводке Министерства обороны РФ о ходе специальной военной операции за прошедшие сутки.
«Силами Черноморского флота в восточной части Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ», – отметили в оборонном ведомстве.
В то же время российскими средствами противовоздушной обороны сбиты 7 управляемых авиационных бомб, 6 ракет реактивной системы залпового огня Vampire чешского производства и 320 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Москва, Анастасия Смирнова
