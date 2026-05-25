ВС РФ продвигаются к Святогорску и ведут ожесточенные бои в Рай-Александровке

Российская армия продвинулась на краснолиманском направлении в районе города Святогорск и села Богородичное. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

«На краснолиманском направлении мы фиксируем продолжающиеся бои в районе населенных пунктов Татьяновка, Пришиб, также продвижение наших подразделений в направлении Святогорска и Богородичева. Ожесточенные бои разворачиваются и в самом Красном Лимане. Противник продолжает цепляться, продолжает попытки контратаковать», – рассказал глава ДНР информационной службе «Вести».

Святогорск и Богородичное расположены в Славянском районе ДНР.

Пушилин также заявил, что российские войска продвигаются у заповедника «Меловая флора» на севере ДНР. «Святогорское направление: здесь мы видим продвижение в направлении Пискуновки и заповедника «Меловая флора», – сказал он.

Кроме того, глава ДНР сообщил об ожесточенных боях в селе Рай-Александровка в ДНР, которое открывает путь на Славянск.

«Мы видим продолжающиеся бои в Рай-Александровке. Сообщается об успехах в центральной и восточной частях данного населенного пункта», – сказал Пушилин.

Глава ДНР подчеркнул, что Рай-Александровка имеет важное значение, поскольку его освобождение позволит открыть «восточные ворота» российским войскам для захода в Славянск, передает РИА «Новости». В связи с этим ВСУ всеми силами пытаются удерживать данный населенный пункт, указал он.

Рай-Александровка расположена в 17 км от Краматорска и Славянска и является одним из крупнейших стратегических логистических узлов ВСУ.

Москва, Наталья Петрова

