ВСУ нарушили режим тишины в районе Запорожской АЭС, сбросив бомбу на саперов и инженеров

Украинский дрон сбросил боеприпас в районе опоры ремонтируемой линии внешнего энергоснабжения Запорожской АЭС «Днепровская» во время действия режима тишины в районе ЗАЭС. Под удар попали сотрудники группы разминирования Министерства обороны РФ, сообщили на станции. Ранее пять военнослужащих.

«Сегодня в 13:15 при проведении инженерных работ в рамках «режима тишины», согласованного МАГАТЭ, в районе опоры №20 линии электропередачи 750 кВ «Днепровская» БПЛА ВСУ осуществил сброс боеприпаса по сотрудникам группы разминирования Министерства обороны Российской Федерации. В результате атаки ранения различной степени тяжести получили пять военнослужащих. Всем пострадавшим своевременно оказана необходимая медицинская помощь», – сказано в сообщении.

Инцидент произошел в первые часы действия режима тишины, введенного для проведения работ по восстановлению линии «Днепровская», имеющей важное значение для обеспечения безопасности Запорожской АЭС, отметили на станции.

«Произошедшее является грубым нарушением предоставленных украинской стороной гарантий безопасности проведения работ, подтвержденных нотой МАГАТЭ от 4 июня 2026 года», – подчеркнули на ЗАЭС.

Обновлено. Глава «Росатома» Алексей Лихачев позже уточнил, что в результате удара ВСУ также пострадали три инженера ЗАЭС, два из них в тяжелом состоянии, передает «Интерфакс».Он предположил, что это демонстративный шаг «то ли части украинских войск, которые не подчиняются решениям центра, то ли это такая провокационная сознательная работа по разрушению договоренностей». «Продолжаются поверх достигнутых договоренностей попытки нанести максимальный ущерб ЗАЭС, коллективу людей, всей безопасности станции», – подчеркнул он.

Ранее сегодня Лихачев сообщил, что согласованное Россией и Украиной временное прекращение огня должно продлиться до 23 июня. Режим тишины начал действовать сегодня в 6 часов утра. Это позволит приступить к ремонтным работам на линии электропередачи «Днепровская», подчеркнул гендиректор «Росатома».

Лихачев накануне обсудил с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси ежедневные интенсивные удары ВСУ в районе Запорожской АЭС и Энергодара. «Запредельно тяжелая ситуация» вокруг ЗАЭС станет основным вопросом на предстоящих межведомственных консультациях в Калининграде 10 июля, добавил Лихачев.

Энергодар, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube