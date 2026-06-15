Украина эвакуирует заводы из Дружковки и Славянска из-за наступления ВС РФ

Украинские власти приняли решение об эвакуации предприятий из Дружковки и Славянска в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Министерство обороны России.

«В условиях быстрого продвижения подразделений «Южной» группировки войск в населенном пункте Константиновка, киевский режим форсирует эвакуацию наиболее важных предприятий и учреждений из населенных пунктов Дружковка и Славянск Донецкой Народной Республики», – говорится в сообщении.

В Дружковке под эвакуацию попали Дружковский машиностроительный завод, задействованный в ремонте бронетехники ВСУ, метизный завод и завод Ремсчетмаш, производящий электротехническое оборудование.

В Славянске Киев планирует вывезти мощности Славянского машиностроительного завода, на котором осуществлялся ремонт военной техники ВСУ, завода тяжелого машиностроения («Славтяжмаш»), завода строительных машин («Бетонмаш»), завода «Зевс-керамика», использовавшегося для ремонта вооружения и военной техники ВСУ, а также Государственного НИИ высоких напряжений, в котором осуществлялась сборка дронов.

«Масштаб и срочность эвакуации на запад Украины предприятий из населенных пунктов Дружковка, Краматорск и Славянск свидетельствует о подготовке киевского режима к утрате всей Славянско-Краматорской агломерации и скорому ее переходу под контроль Вооруженных Сил РФ», – подчеркнули в Минобороны России.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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