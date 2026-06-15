ВС РФ освободили поселок Артема в ДНР и активно наступают в Константиновке

Бойцы «Южной» группировки войск за минувшие сутки освободили поселок Артема в Донецкой народной республике, сообщило Минобороны России. Населенный пункт расположен примерно в 5 км к западу от Константиновки. В самом городе штурмовики «Южной» группировки продолжают активное наступление и ликвидацию групп ВСУ в юго-западной части населенного пункта.

«За сутки в Константиновке освобождено более 100 зданий. Потери противника составили свыше 100 человек, три бронеавтомобиля и 18 пикапов», – уточнили в ведомстве. Также подразделения группировки нанесли поражение противнику в районах населенных пунктов Николаевка, Дружковка, Пискуновка, Славянск, Рай-Александровка, Краматорск и Николайполье в ДНР.

Тем временем, группировка войск «Запад» заняла более выгодные рубежи и поразила живую силу и технику врага районах населенных пунктов Сидорово, Татьяновка, Пришиб в ДНР, Подлиман, Новосергеевка, Нижняя Журавка и Шийковка Харьковской области. В городе Красный Лиман в ДНР штурмовые группы группировки продолжают продвижение в западном направлении. Также ведется наступление в северо-западной части города, где занято семь опорных пунктов ВСУ и начата зачистка территории в районе комбикормового завода. За сутки в Красном Лимане взяты под контроль 35 зданий. Неприятель потерял до 30 боевиков, два пикапа и пять наземных роботизированных комплексов.

В то же время бойцы группировки войск «Север» улучшили тактическое положение и нанесли удары по противнику в районах населенных пунктов Пигаревка, Бруски и Бачевск Сумской области, а также у Варваровки, Казачьей Лопани, Барановки и Избицкого Харьковской области.

Подразделения группировки войск «Центр» также улучшили своем положение и бьют по врагу около Нововодяного, Доброполья, Святогоровки, Ленина, Кучерова Яра, Анновки, Рубежного, Сергеевки, Райского и Красноярского в ДНР.

Группировка «Восток» продолжила продвижение в глубину украинской обороны и атаковала ВСУ в районах населенных пунктов Великомихайловка, Подгавриловка, Диброва, Ивановка Днепропетровской области, Васиновка, Новоселовка и Листовка Запорожской области.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли ВСУ в районах населенных пунктов Преображенка и Орехов Запорожской области.

Вместе с тем российские войска поразили места хранения и беспилотников ВСУ дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и наемников в 146 районах.

Силы ПВО в течение суток сбили 453 вражеских БПЛА самолетного типа, две крылатые ракеты наземного базирования «Фламинго», 10 управляемых авиабомб и два реактивных снаряда системы HIMARS.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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