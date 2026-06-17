В Днепропетровской области Украины началась принудительная эвакуация населения

В Днепропетровской области Украины началась принудительная эвакуация семей с детьми из 23 населенных пунктов. Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Ганжа. По его словам, за месяц из Синельниковского района планируется вывезти 3,8 тысячи детей.

Ганжа отметил, что с начала эвакуационных мероприятий из Синельниковского района уже выехали более 49,5 тысячи человек. Также завершилась эвакуация всех семей с детьми из населенных пунктов Новокиевка, Ильинка и Высшетарасовка Никопольского района.

Согласно данным Министерства обороны РФ, в Днепропетровской области Украины российские войска в рамках специальной военной операции ведут боевые наступательные действия против вооруженных формирований киевского режима.

Днепропетровск, Анастасия Смирнова

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