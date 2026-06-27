Над Россией за ночь сбили 175 вражеских дронов

Подразделения ПВО с 20:00 пятницы до 8:00 субботы уничтожили 175 украинских беспилотников самолетного типа над территориями 11 российских регионов. Об этом сообщило Минобороны РФ.

БПЛА сбили в Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тульской областях, Московском регионе, Крыму и над акваторией Черного моря.

В Калужской области ликвидировали 18 дронов на окраине города Обнинска и в восьми округах региона, уточнил губернатор Владислав Шапша. Предварительно, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

На подлете к Москве с начала суток сбито 11 беспилотников ВСУ. В Тульской области перехватили семь БПЛА, в Смоленской области – два. В обоих регионах обошлось без пострадавших и последствий на земле.

В Ростовской области сбили беспилотники и ракеты в городах Каменске-Шахтинском и Новочеркасске, а также в четырех районах региона и над Таганрогским заливом, сообщил глава региона Юрий Слюсарь. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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