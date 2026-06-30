Средства ПВО за ночь сбили более 400 украинских дронов

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны сбили более 400 вражеских дронов над территорией 19 регионов России. Последствия ночной атаки устанавливаются.

Как сообщили в Министерстве обороны РФ, в период с 20.00 мск 29 июня до 7.00 мск 30 июня, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 419 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Дроны сбивали над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Липецкой, Ростовской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края и Республики Крым.

В Воронежской области повреждено остекление одного частного дома и хозпостройки, кровля другого дома и два автомобиля. Также в одном из городских округов повреждено остекление одной квартиры, сообщил губернатор Александр Гусев.

На местах падения обломков работают оперативные службы. По предварительным данным, пострадавших нет. Последствия ночной атаки будут уточняться.

Кроме того, Росавиация вводила в целях безопасности ограничения в аэропортах Тамбова, Волгограда, Саратова, Геленджика, Ярославля, Нижнего Новгорода, а также в столичных Домодедово и Жуковском.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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