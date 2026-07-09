Средства ПВО перехватили за ночь более 70 украинских дронов

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны перехватили более 70 украинских беспилотников над территорией 12 регионов. По предварительным данным, пострадавших нет. Последствия ночного налета устанавливаются.
«В течение ночи, в период с 20.00 мск 8 июля до 7.00 мск 9 июля, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 73 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Новгородской, Тверской, Орловской, Ленинградской, Ростовской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря», – сообщили в Минобороны РФ.
В Ростовской области ВСУ вновь атаковали два танкера в Таганрогском заливе. «Пострадавших нет. Экипажи танкеров эвакуированы. В результате попадания БПЛА произошло возгорание. На одном из судов – процесс продолжается, на втором – возникшее возгорание полностью ликвидировано», – написал губернатор Юрий Слюсарь в «Макс».
Кроме того, в Азовском районе из-за падения обломков дрона произошло возгорание камыша в карьере вдали от населенного пункта. Работают специалисты противопожарной службы.
В других регионах данных о пострадавших не поступало. Информация о последствиях будет уточняться.
Сегодня ночью Росавиация в целях безопасности вводила ограничения на работу аэропортов Череповца, Ярославля, Пскова и Калуги.
Москва, Зоя Осколкова
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