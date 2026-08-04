Зеленский согласовал новые операции СБУ против России

Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что одобрил Службе безопасности Украины новые операции против России.

«Сегодня я согласовал СБУ новые операции», – написал он в своем телеграм-канале по итогам доклада нового главы СБУ Александра Поклада о планах спецслужбы на август.

Кроме того, Зеленский, с его слов, одобрил дальнейшие шаги «по очищению внутренней структуры службы от работающих на себя, а не на Украину».

Поклад работает в должности и.о. главы СБУ с 17 июля. До этого он был первым зампредседателя службы.

В июле Зеленский осуществил ряд кадровых перестановок в силовом блоке. 22 июля главнокомандующим ВСУ был назначен командующий объединенными силами украинской армии генерал Михаил Драпатый. 30 июля новым начальником центра специальных операций «А» СБУ стал бригадный генерал Олег Федоров вместо Евгения Хмары, который исполняет обязанности министра обороны. Кроме того, 3 августа глава киевского режима анонсировал назначение секретаря СНБО Рустема Умерова главой Службы внешней разведки Украины.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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