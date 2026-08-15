Губернатор сообщил о двух пострадавших от ракетной атаки по Самаре

При ракетной атаке на промышленное предприятие в Самарской области пострадали два человека, погибших нет, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

«Двое человек обратились за медицинской помощью – она оказывается в полном объеме», – написал он в «Максе». Ранее глава Самары Иван Носков сообщил о повреждении промышленной инфраструктуры регионального центра из-за ракетного удара ВСУ и оказании помощи пострадавшим. Число раненых он не уточнил.

Федорищев отметил, что сотрудники предприятия были вовремя эвакуированы, «люди сработали точно по отработанным инструкциям». На месте ракетной атаки развернут оперативный штаб. Сотрудники экстренных служб занимаются ликвидацией последствий.

Самара, Наталья Петрова