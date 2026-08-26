Россия и Украина готовятся провести крупный обмен пленными

Россия и Украина согласовывают списки для нового обмена пленными. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

«Мы готовим еще один достаточно большой обмен, согласовываются списки», – сказала цитирует омбудсмена ТАСС.

Напомним, 19 августа Москва и Киев провели обмен пленными по формуле 103 на 103.

24 августа белорусские СМИ сообщили о еще одном обмене граждан России и Украины в формате 10 на 10 на территории Белоруссии. Гуманитарная миссия состоялась по поручению белорусского президента Александра Лукашенко. На родину вернулись 10 пленных бойцов ВС России. Украинской стороне были переданы 10 граждан Украины – нарушителей миграционного и другого законодательства Белоруссии.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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