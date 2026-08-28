ВС России поразили склад с ракетами «Фламинго» под Киевом

Российские военные сегодня ночью нанесли новые удары беспилотниками по логистическим центрам Украины и морским портам, задействованным в интересах украинской армии. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, в результате ударов в Киевской области был поражен складской комплекс (ООО «Стеллар Джет»), где хранились крылатые ракеты большой дальности «Фламинго» и топливо для ракетных ускорителей.

Кроме того, под удар попали шесть хранилищ с военным имуществом в порту Одессы.

Москва, Наталья Петрова