Минобороны России рассказало о новых удачных попаданиях по портам и складам на Украине

Вчера вечером и в течение ночи 29 августа Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение групповых ударов логистическим центрам и по морским портам Украины, задействованным в интересах ВСУ.

Как сообщает пресс-служба ведомства, ударными беспилотными летательными аппаратами и высокоточным оружием воздушного базирования поражены:

в Киеве и Киевской области

▪ транспортно-логистический центр «Фим сервис» в населенном пункте Чайки, складские помещения которого использовались для хранения комплектующих крылатых ракет большой дальности «Фламинго»;

▪ логистический центр в населенном пункте Калиновка. На его территории находится таможенный терминал, осуществлявший распределение грузов военного назначения, поступающих от западных стран;

▪ склад боеприпасов в населенном пункте Милая (ООО «Фаер поинт»), в складских помещениях которого хранились комплектующие и стартовые ускорители для беспилотных летательных аппаратов большой дальности FP-1/FP-2.

Кроме того, поражены:

▪ в порту «Измаил» – стоянка топливозаправщиков и места разгрузки ГСМ, предназначенных для ВСУ;

▪ в порту «Николаев» – морской перегрузочный терминал, логистические центры, использовавшиеся для выгрузки и хранения военных грузов, 18 хранилищ с имуществом военного назначения и три хранилища с ГСМ, предназначенным для обеспечения ВСУ, сообщает Минобороны России.

Москва, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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