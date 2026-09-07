ВС РФ ударили по украинскому сухогрузу с военно-техническим имуществом

Российские войска продолжают нанесение ударов по портовой инфраструктуре и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Вечером 6 сентября ударными беспилотными летательными аппаратами в порту «Черноморск» поражено морское судно «Мавка» типа «сухогруз» с военно-техническим имуществом», – говорится в сообщении.
Кроме того, сегодня утром ударные дроны атаковали производственно-погрузочный комплекс в порту «Измаил». Объект использовался для разгрузки с судов военных грузов, поставленных ВСУ западными странами.
В Черном море поражен патрульный катер, задействованный для проводки судов с грузами военного назначения.
Москва, Зоя Осколкова
© 2026, РИА «Новый День»