ВС РФ ударили по украинскому сухогрузу с военно-техническим имуществом

Российские войска продолжают нанесение ударов по портовой инфраструктуре и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Вечером 6 сентября ударными беспилотными летательными аппаратами в порту «Черноморск» поражено морское судно «Мавка» типа «сухогруз» с военно-техническим имуществом», – говорится в сообщении.

Кроме того, сегодня утром ударные дроны атаковали производственно-погрузочный комплекс в порту «Измаил». Объект использовался для разгрузки с судов военных грузов, поставленных ВСУ западными странами.

В Черном море поражен патрульный катер, задействованный для проводки судов с грузами военного назначения.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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