Город-спутник ЗАЭС Энергодар остался без газа из-за удара ВСУ

Город-спутник Запорожской атомной электростанции Энергодар остался без газоснабжения. Об этом сообщил глава Максим Пухов.

«Потребители Энергодара остались без газа после ночных ударов ВСУ по системе газоснабжения», – сказал Пухов. Проводятся восстановительные работы.

Кроме того, по его словам, из-за атаки ВСУ без газоснабжения также остались Каменско-Днепровский район и город Днепрорудное.

Ранее сообщалось, что Запорожская АЭС осталась без внешнего энергоснабжения. 20 августа линия была отключена действием автоматики из-за повреждения, собственные нужды станции обеспечивались резервными дизель-генераторами. Только 5 сентября удалось провести ремонт и восстановить подачу электричества по линии 330 кВ «Ферросплавная-1».

«Достигнуть договоренностей о проведении ремонтных работ удалось благодаря взаимодействию МИД России, Минобороны России, Ростехнадзора, Госкорпорации «Росатом» и МАГАТЭ», – сообщили в пресс-службе ЗАЭС.

Энергодар, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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