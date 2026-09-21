В Кремле заявили об отсутствии подвижек в переговорах по Украине

Подвижек в возобновлении трехсторонних переговоров по Украине сейчас не наблюдается. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет, никаких подвижек нет», – сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Вместе с тем представитель Кремля заявил, что российская сторона надеется на возобновление трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию.

«Что касается выхода на возобновление трехсторонних переговоров – мы открыты, – отметил Песков. – Да, мы продолжаем специальную военную операцию, мы работаем для достижения поставленных целей. Мы надеемся, что мы все-таки выйдем на возобновление трехсторонних переговоров». Москва предпримет «еще одну попытку по достижению наших целей мирным путем», – заключил пресс-атташе Кремля.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил РИА «Новости», что конкретика подготовки нового раунда трехсторонних переговоров РФ-США-Украина сейчас не обсуждается.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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