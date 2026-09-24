За ночь средства ПВО перехватили 40 дронов ВСУ

В течение прошедшей ночи средства противовоздушной обороны сбили 40 украинских беспилотников над территорией семи российских регионов. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи в период с 20.00 мск 23 сентября до 8.00 мск 24 сентября дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – говорится в сообщении.

Под удар попали Брянская, Белгородская, Курская, Тверская, Ростовская области, Крым и Краснодарский край.

На местах падения обломков работают экстренные службы. Сведений о пострадавших не поступало.

Москва, Зоя Осколкова