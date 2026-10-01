Российские военные нанесли удары по коммуникационным центрам Украины

Российские военные продолжают атаковать инфраструктуру Украины, которая используется для нужд ВСУ. О новых целях ночных ударов российских дронов сообщили в Минобороны РФ.

«Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают наносить удары по логистическим и коммуникационным центрам, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ», – говорится в сообщении.

Сегодня ночью в результате ударов БПЛА в Киеве поражен транспортно-логистический центр (ООО «Рента Логистик»), в складском здании которого был оборудован цех по производству безэкипажных катеров.

Кроме того, в Одесской области под удар попал дата-центр «HOSTING-UA», через который осуществлялась обработка разведывательной и другой служебной информации в интересах формирований ВСУ.

В порту Черноморск атаковано морское судно типа «сухогруз» с военным имуществом и грузом двойного назначения для ВСУ.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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